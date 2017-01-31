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Конькобежцы Юсков и Фаткулина выступят на ЧМ на отдельных дистанциях

Спорт
31 января, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Назван состав сборной России на чемпионат мира в Южной Корее
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Денис Юсков (в центре)

Денис Юсков (в центре)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Чемпионы мира Денис Юсков и Ольга Фаткулина выступят на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Помимо них, за сборную России выступят Руслан Мурашов, Алексей Есин, Артем Кузнецов, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Данил Синицин, Данила Семериков, Анна Юракова, Ольга Граф, Наталья Воронина, Надежда Асеева, Екатерина Лобышева и Екатерина Шихова. Запасной стала Елизавета Казелина.

Чемпионат мира пройдет в южнокорейском Канныне с 9 по 12 февраля.

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