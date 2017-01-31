Футболист "Анжи" Иличевич перешел в казахстанский "Кайрат"

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Анжи" Иво Иличевич заключил контракт с казахстанским "Кайратом". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинцев.
Соглашение с 30-летним футболистом заключено по схеме "2+1" - на два года с возможностью продления еще на один сезон.
В августе 2016 года Иличевич на правах свободного агента подписал контракт с "Анжи" на три года. В текущем сезоне хорватский игрок забил три гола в 14 матчах за махачкалинский клуб во всех турнирах.