Российский сноубордист Богданов стал первым двукратным чемпионом Универсиады-2017

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский сноубордист Богдан Богданов завоевал золотую медаль в параллельном слаломе на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
В финале спортсмен опередил поляка Оскара Квятковского. Третье место занял украинец Александр Белинский.
Для Богданова это золото стало вторым на нынешней Универсиаде - накануне он победил в параллельном гигантском слаломе. Богданов стал первым двукратным чемпионом Игр-2017.
Универсиада завершится 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко