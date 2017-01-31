Российский сноубордист Богданов стал первым двукратным чемпионом Универсиады-2017

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский сноубордист Богдан Богданов завоевал золотую медаль в параллельном слаломе на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В финале спортсмен опередил поляка Оскара Квятковского. Третье место занял украинец Александр Белинский.

Для Богданова это золото стало вторым на нынешней Универсиаде - накануне он победил в параллельном гигантском слаломе. Богданов стал первым двукратным чемпионом Игр-2017.

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко