Чешский нападающий Ян Бухтеле расторг контракт с ХК "Автомобилист"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Чешский нападающий Ян Бухтеле и екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
"Наш клуб по соглашению сторон расторг контракт с Яном Бухтеле. "Автомобилист" благодарит Яна за работу и желает удачи в продолжении карьеры", - сказали в пресс-службе.
Ян Бухтеле перешел в "Автомобилист" перед началом нынешнего сезона. Всего за команду он провел 39 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 4 результативные передачи.