Гендиректор ХК "Сочи": не можем выплатить задолженность игрокам из-за технических проблем

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Сочи" не может выплатить задолженность по зарплате игрокам из-за технических проблем. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

Ранее глава профсоюза игроков Андрей Коваленко сообщил порталу Russia-hockey.ru, что клуб до сих пор не рассчитался перед хоккеистами за период с ноября по январь.

"У нас все договоренности есть: денег мы ждем, так как это вопрос технического плана, и речь идет о периоде с ноября по январь, - сказал Воропаев. - В ближайшие дни все будет погашено. Ребята понимают, что есть серьезный спонсор, никто не отказывается, договоренности есть. Технические моменты присутствуют, мы им объясняем".

"Настроение у команды рабочее, у нас ребята привыкшие к этому. Конечно, ситуацию сложно удержать, если такая ситуация длится больше трех месяцев", - добавил он.

"Сочи" занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции с 80 очками после 54 игр, отставая от зоны плей- офф на два балла.