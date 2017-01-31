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Chicago Tribune: клуб НБА "Чикаго" может обменять форварда Батлера в "Бостон"

Спорт
31 января, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
По информации издания, клубы могут произвести обмен 27-летнего форварда до 23 февраля, когда в НБА закрывается трансферное окно
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Джимми Батлер

Джимми Батлер

© AP Photo/David Banks

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" может обменять одного из своих лидеров, легкого форварда Джимми Батлера в "Бостон". Об этом сообщает газета Chicago Tribune.

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По информации издания, клубы могут произвести обмен 27-летнего форварда до 23 февраля, когда в НБА закрывается трансферное окно. Ранее сообщалось, что в "Чикаго" не хотят строить команду вокруг данного игрока.

Батлер был выбран "Чикаго" в первом раунде драфта 2011 года под общим 30-м номером, он является двукратным участником Матча всех звезд НБА (2015, 2016) и был выбран в стартовую пятерку Восточной конференции Матча всех звезд - 2017. В 2015 году он был признан самым прогрессирующим игроком лиги. На Олимпийских играх 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро в составе сборной США завоевал золотую медаль.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата лиги Батлер провел 47 матчей за "Чикаго", в которых набирал в среднем 24,5 очка и делал 6,5 подборов.

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