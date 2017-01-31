Траоре прибыл в Хихон для подписания контракта с испанским "Спортингом"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Монако", выступавший в первой половине сезона за российский ЦСКА, Ласиона Траоре прибыл в испанский город Хихон для подписания контракта с местным "Спортингом". Об этом сообщает портал ElDesmarque Sporting.

"Я очень рад, что я здесь", - сказал Траоре.

Права на Траоре принадлежат "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.

Траоре провел за ЦСКА 21 матч в различных турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

¡Primeras palabras de Lacina Traoré como nuevo jugador del Sporting!: "Estoy muy feliz de estar en Gijón" pic.twitter.com/OPPWKmeNKM — ElDesmarque Sporting (@DMQSporting) 31 января 2017 г.