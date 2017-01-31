Траоре прибыл в Хихон для подписания контракта с испанским "Спортингом"

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Монако", выступавший в первой половине сезона за российский ЦСКА, Ласиона Траоре прибыл в испанский город Хихон для подписания контракта с местным "Спортингом". Об этом сообщает портал ElDesmarque Sporting.
"Я очень рад, что я здесь", - сказал Траоре.
Права на Траоре принадлежат "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.
Траоре провел за ЦСКА 21 матч в различных турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.
¡Primeras palabras de Lacina Traoré como nuevo jugador del Sporting!: "Estoy muy feliz de estar en Gijón" pic.twitter.com/OPPWKmeNKM— ElDesmarque Sporting (@DMQSporting) 31 января 2017 г.