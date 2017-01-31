Представители власти и застройщика проведут тестовые матчи на базе ЧМ-2018 на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Представители власти и команда застройщика проведут тестовые матчи на тренировочных базах чемпионата мира по футболу 2018 года после завершения строительства на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

"Глава края заявил о том, что процедура проверки качества возведенных спортивных площадок будет включать и дополнительный элемент. На новых полях пройдут пробные матчи между командой представителей органов исполнительной власти края и муниципалитетов с одной стороны и командой застройщика - с другой", - говорится в сообщении.

Строительство пяти тренировочных футбольных площадок идет в Кисловодске, Лермонтове, Ессентуках, Железноводске и поселке Капельница. Работы планируется завершить к декабрю 2017 года, площадкам будут присвоены имена ставропольцев, Героев Советского Союза.

"Необходимо не только присвоить имя, но и разместить на входе каждого стадиона мемориальную табличку, с именем Героя, описанием его подвига. Чтобы земляки помнили свою историю, а гости знали, чем мы гордимся и как дорожим победой нашего народа", - отметил Владимир Владимиров.

После проведения чемпионата мира площадки планируется использовать для тренировок воспитанников региональных ДЮСШ по футболу, а также краевого училища олимпийского резерва, уточнили в правительстве.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.