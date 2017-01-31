Глава FIAS Василий Шестаков награжден японским Орденом Восходящего солнца

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) и почетный президент Российской федерации джиу-джитсу Василий Шестаков награжден Орденом Восходящего солнца (Золотые лучи с шейной лентой) - одной из самых высоких наград Японии.

Церемония награждения прошла во вторник в резиденции посла Японии в Москве. Орден был вручен Шестакову за вклад в популяризацию дзюдо в России развитие взаимопонимания между Японией и Россией. В ходе церемонии было зачитано поздравление вице-президента Всеяпонской федерации дзюдо Ясухиро Ямаситы.

"Искренне поздравляю вас с высокой наградой - Орденом Восходящего солнца, - говорится в сообщении. - Спорт, боевые искусства являются мостом, соединяющим Японию и Россию. Я очень хотел бы и в дальнейшем, объединяя усилия вместе с вами и вашими друзьями, укреплять и развивать добрососедские отношения между нашими странами посредством боевых искусств".

Шестаков возглавляет FIAS с 2009 года. В частности, он принял участие в проведении Всеяпонского чемпионата по самбо на Кубок президента РФ, а также сыграл ведущую роль в организации чемпионата мира по самбо в 2014 году в Японии.

В ходе депутатской работы он внес значительный клад в активизацию японо-российских межпарламентских обменов, участвуя в депутатской группе по связям с парламентом Японии. В 2009 году посетил Японию в качестве главы делегации российских депутатов, связанных со спортом, внес вклад в активизацию российско-японских межпарламентских обменов в сфере спорта. С 2012 года исполнял обязанности первого заместителя координатора депутатской группы по связям с парламентом Японии.

Шестаков является мастером спорта по дзюдо и заслуженным тренером России. В 2000 и 2002 годах опубликовал в соавторстве с Владимиром Путиным книги "Дзюдо: история, теория, практика" и "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным".