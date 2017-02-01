"Медвешчак" проиграл московскому "Динамо" и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над загребским "Медвешчаком" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе бело-голубых отличились Алексей Терещенко (3-я минута), Семен Кокуев (4, 51), Илья Никулин (25), Владимир Брюквин (43) и Лукаш Кашпар (59). У проигравших шайбы забросили Александр Жиру (9), Марк Катич (46) и Лукас Лессио (58).
"Медвешчак" проиграл четвертый матч подряд и потерял шансы на выход в плей-офф. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает пятое место, набрав 101 очко в 56 матчах. "Медвешчак" с 68 баллами после 55 игр идет 11-м.
В следующем матче "Динамо" 2 февраля встретится с братиславским "Слованом", "Медвешчак" в тот же день примет ярославский "Локомотив". В параллельном матче "Слован" на своей площадке в серии буллитов обыграл "Локомотив" со счетом 3:2.