Футболист Габбьядини перешел из "Наполи" в "Саутгемптон"

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нападающий итальянского "Наполи" Маноло Габбьядини официально стал футболистом английского "Саутгемптона". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
25-летний форвард подписал контракт с "Саутгемптоном" на 4,5 года. Сумма трансфера не разглашается. Итальянские СМИ ранее сообщали, что переход нападающего обойдется "Саутгемптону" в €20 млн, включая 3 млн в качестве бонусов.
#SaintGabbiadini! pic.twitter.com/QgvcK45dBq— Southampton FC (@SouthamptonFC) 31 января 2017 г.
В текущем сезоне Габбьядини сыграл за "Наполи" 13 матчей и забил три мяча. Всего в составе "Наполи" он провел 79 игр, в которых забил 25 голов.
Зимний регистрационный период завершается в ведущих европейских футбольных чемпионатах в ночь на среду.