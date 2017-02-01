Футболист Габбьядини перешел из "Наполи" в "Саутгемптон"

Маноло Габбьядини в матче за "Наполи" © EPA/MAURIZIO DEGL'INNOCENTI

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нападающий итальянского "Наполи" Маноло Габбьядини официально стал футболистом английского "Саутгемптона". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

25-летний форвард подписал контракт с "Саутгемптоном" на 4,5 года. Сумма трансфера не разглашается. Итальянские СМИ ранее сообщали, что переход нападающего обойдется "Саутгемптону" в €20 млн, включая 3 млн в качестве бонусов.

#SaintGabbiadini! pic.twitter.com/QgvcK45dBq — Southampton FC (@SouthamptonFC) 31 января 2017 г.

В текущем сезоне Габбьядини сыграл за "Наполи" 13 матчей и забил три мяча. Всего в составе "Наполи" он провел 79 игр, в которых забил 25 голов.

Зимний регистрационный период завершается в ведущих европейских футбольных чемпионатах в ночь на среду.