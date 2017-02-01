"Райо Вальекано" арендовал футболиста Зозулю, несмотря на протест фанатов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Райо Вальекано" арендовал украинского футболиста "Бетиса" Романа Зозулю до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс- служба "Райо Вальекано" команды.

Болельщики "Райо Вальекано" были против перехода игрока из-за его политических взглядов. Руководство клуба не стало обращать внимания на позицию фанатов и заключило соглашение с футболистом. Сам Зозуля опроверг обвинения фанатов, заявив, что "он горд присоединиться к большому клубу".

OFICIAL | @zozulyaroman18 es nuevo jugador del @RVMOficial hasta final de temporada. Cedido por el @RealBetis pic.twitter.com/z9D8yjOYjj — Rayo Vallecano (@RVMOficial) 31 января 2017 г.

Зозуля перешел в "Бетис" из "Днепра" летом 2016 года в качестве свободного агента, подписав контракт на три года. За "Бетис" украинец сыграл шесть матчей, проведя на поле в общей сложности 150 минут. В составе сборной Украины игрок провел 33 матча и забил четыре мяча.

После 23-х туров Сегунды (второго дивизиона чемпионата Испании) в активе "Райо Вальекано" 25 очков и 17-е место в турнирной таблице.