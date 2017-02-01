Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Райо Вальекано" арендовал футболиста Зозулю, несмотря на протест фанатов

Спорт
1 февраля, 3:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Фанаты "Райо Вальекано" были против перехода футболиста из-за его политических взглядов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Райо Вальекано" арендовал украинского футболиста "Бетиса" Романа Зозулю до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс- служба "Райо Вальекано" команды.

Болельщики "Райо Вальекано" были против перехода игрока из-за его политических взглядов. Руководство клуба не стало обращать внимания на позицию фанатов и заключило соглашение с футболистом. Сам Зозуля опроверг обвинения фанатов, заявив, что "он горд присоединиться к большому клубу".

Зозуля перешел в "Бетис" из "Днепра" летом 2016 года в качестве свободного агента, подписав контракт на три года. За "Бетис" украинец сыграл шесть матчей, проведя на поле в общей сложности 150 минут. В составе сборной Украины игрок провел 33 матча и забил четыре мяча.

После 23-х туров Сегунды (второго дивизиона чемпионата Испании) в активе "Райо Вальекано" 25 очков и 17-е место в турнирной таблице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
2
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
3
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
6
"Ъ": экс-министр обороны Сердюков может занять должность замглавы "Ростеха"
7
Житель Кузбасса задержан по подозрению в убийстве школьницы
Темы дня
Реклама