Российские керлингистки проиграли команде Канады на Универсиаде

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 4:7 в четвертом матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова. Ранее россиянки одержали победы над командами Великобритании и Норвегии и уступили сборной Южной Кореи.
На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. Позднее в среду россиянки сыграют со сборной Казахстана.
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.