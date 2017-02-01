Российские керлингистки проиграли команде Канады на Универсиаде

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 4:7 в четвертом матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова. Ранее россиянки одержали победы над командами Великобритании и Норвегии и уступили сборной Южной Кореи.

На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. Позднее в среду россиянки сыграют со сборной Казахстана.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.