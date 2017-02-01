"Лейкерс" победили "Денвер" в матче НБА, Мозгов набрал 12 очков

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Лейкерс" победили "Денвер" со счетом 120:116 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Российский центровой клуба из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на площадке 23 минуты и 31 секунду, набрав 12 очков и сделав подборов.

"Денвер" идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 21 победу в 47 матчах. "Лейкерс" с 17 победами в 51 встрече идут 14-ми.