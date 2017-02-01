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"Лейкерс" победили "Денвер" в матче НБА, Мозгов набрал 12 очков

Спорт
1 февраля, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Клуб из Лос-Анджелеса был сильнее со счетом 120:116
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Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© AP Photo/Brandon Dill, архив

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Лейкерс" победили "Денвер" со счетом 120:116 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Российский центровой клуба из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на площадке 23 минуты и 31 секунду, набрав 12 очков и сделав подборов.

"Денвер" идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 21 победу в 47 матчах. "Лейкерс" с 17 победами в 51 встрече идут 14-ми.

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