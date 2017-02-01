Сборная России лишена серебра ОИ-2012 в эстафете 4х400 м из-за допинга

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
В пробе легкоатлетки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Помимо Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (бежали в полуфинале).
Также по результатам перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2012 МОК обнаружил запрещенную субстанцию в допинг-пробе российской метательницы молота Веры Ганеевой.
Перепроверка допинг-проб после Олимпиады-2008 в Пекине привела к лишению сборной России 13 наград. До этого сообщалось, что по итогам двух волн перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и ОИ-2012 (38). При этом отмечалось, что по итогам второй волны положительный результат дали тесты 23 медалистов Игр.
Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).