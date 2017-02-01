Неизвестные украли у бывшего игрока НБА Фишера пять чемпионских перстней

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Неизвестные украли у бывшего игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Дерека Фишера все пять чемпионских перстней. Об этом сообщает TMZ.
42-летний Фишер был ограблен в понедельник. Неизвестные украли из дома бывшего баскетболиста в Лос-Анджелесе драгоценности на сумму в 300 тысяч долларов. Преступники пока не найдены. В "Лейкерс" заявили, что готовы помочь Фишеру получить новые перстни.
Фишер является пятикратным чемпионом НБА в составе "Лейкерс".