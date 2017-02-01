Джон Терри пожелал Ивановичу удачи в "Зените", назвав его легендой "Челси"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Защитник английского "Челси" Джон Терри пожелал Браниславу Ивановичу удачи в санкт- петербургском "Зените", назвав его легендой лондонского клуба. Об этом Терри написал в своей социальной сети Instagram.

Absolutely gutted to see Brana leave @chelseafc An unbelievable defender for us over the years and a great and BIG character and presence in the dressing room. Good Luck mate Won everything at Chelsea and a proper LEGEND Фото опубликовано John Terry (@johnterry.26) Фев 1 2017 в 4:04 PST

В четверг "Зенит" объявил, что Иванович заключил контракт с сине-бело-голубыми на 2,5 года.

"Очень расстроен уходом Ивановича, он невероятный защитник и посвятил "Челси" лучшие годы. Удачи тебе, ты настоящая легенда", - написал Терри.

Иванович выступал за "Челси" с 2008 года, за это время он дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза Кубок страны (2009, 2010, 2012), стал обладателем Суперкубка Англии (2009), выиграл Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013).В нынешнем сезоне Иванович провел 13 матчей за "Челси" в чемпионате Англии.