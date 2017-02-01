Женская сборная России по керлингу разгромила команду Казахстана в матче Универсиады

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу разгромила команду Казахстана со счетом 14:1 в пятом матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Мария Дуюнова. Ранее в среду россиянки уступили соперницам из Канады - 4:7.

На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по результатам которого четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф, где сыграют полуфиналы, финал и матч за третье место.

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко