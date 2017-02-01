Заслуженный тренер России по футболу Валентин Гришин скончался на 77-м году жизни

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Валентин Гришин скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Под его руководством женская молодежная сборная России выиграла чемпионат Европы 2005 года.

В качестве футболиста Гришин выступал за череповецкий "Металлург" и московский "Локомотив". С 2002 по 2006 год Гришин работал в структуре РФС, был старшим тренером женской молодежной сборной.