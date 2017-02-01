Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал первой звездой января в НХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба "Вашингтон" Евгений Кузнецов стал первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба НХЛ.

В прошедшем месяце россиянин в 15 встречах набрал 20 очков, забросив семь шайб и сделав 13 результативные передач.

Второй звездой месяца стал форвард "Бостона" Брэд Маршанд, который в 14 играх набрал 20 очков (11 + 9).

Третьим лауреатом назван защитник "Сан-Хосе" Брэнт Бернс. В 14 встречах хоккеист записал на свой счет 18 очков (6+12).