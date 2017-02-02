Сборная Египта по футболу вышла в финал Кубка Африки

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 4:3 в полуфинале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Габоне.
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1. В составе победителей мяч забил Мохамед Салах (66-я минута), у сборной Буркина-Фасо отличился Аристид Бансе (73).
Соперником команды Египта в финале станет победитель другого полуфинала, в котором в четверг встретятся команды Камеруна и Ганы.
Финал турнира пройдет 5 февраля.