Гол Тотти вывел "Рому" в 1/2 финала Кубка Италии по футболу

Капитан "Ромы" Франческо Тотти забивает гол с пенальти в ворота "Чезены" © EPA/ETTORE FERRARI

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Рома" обыграла "Чезену" со счетом 2:1 в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу и вышла в следующий раунд турнира. Таким образом, определились все участники стадии полуфинала Кубка Италии сезона-2016/17.

Голы в матче забили Эдин Джеко (68-я минута) и Франческо Тотти (90, с пенальти). У "Чезены" отличился Лука Гарритано (73).

Тотти, который не забивал с 25 сентября 2016 года, впервые отличился в 40-летнем возрасте.

В полуфинале, который состоит из двух матчей, команда Лучано Спаллетти сыграет против "Лацио". Первая игра, в которой "Рома" будет хозяином поля, состоится 1 марта, ответная - 5 апреля.

В другом полуфинале встретятся "Наполи" и "Ювентус", 1 марта встреча пройдет в Турине, 5 апреля - в Неаполе.

Самым титулованным клубом в истории Кубка Италии является "Ювентус", который 11 раз становился обладателем трофея. На счету "Ромы" девять побед в Кубке страны, последняя из которых состоялась в 2008 году.