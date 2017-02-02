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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Халлом" в матче чемпионата Англии по футболу

Спорт
2 февраля, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась безголевой ничьей
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Футболисты "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни и Маркус Рэшфорд (слева направо) после игры с "Халлом"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни и Маркус Рэшфорд (слева направо) после игры с "Халлом"

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Халлом" со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 16 игр. В чемпионате Англии манкунианцы не проигрывают уже 14 встреч кряду.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав 42 очка, "Халл" с 17 очками идет 19-м после 23 игр. В следующем туре 5 февраля "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Лестером", днем ранее "Халл" на своем поле примет "Ливерпуль".

В других матчах игрового дня в чемпионате Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:0. "Сток" сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 1:1. В составе "Стока" гол забил нападающий Питер Крауч, для которого этот мяч стал 100-м в матчах премьер-лиги. Он стал самым возрастным игроком, достигшим данной отметки. В день матча с "Эвертоном" бывшему игроку сборной Англии исполнилось 36 лет и 2 дня.

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