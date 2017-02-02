Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уорд: реванш будет тяжелее для боксера Ковалева, чем первый поединок

Спорт
2 февраля, 4:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В ноябре россиянин проиграл американцу по очкам единогласным решением судей и лишился трех титулов чемпиона мира
Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Ковалев и Андре Уорд (слева направо)

Сергей Ковалев и Андре Уорд (слева направо)

© AP/John Locher

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Для российского боксера Сергея Ковалева реванш с американцем Андре Уордом сложится тяжелее, чем первый поединок в ноябре 2016 года. Об этом сказал сам Уорд, слова которого приводит британское издание Dailymail.

В конце января бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Ковалев сообщил, что соглашение о реванше пока не достигнуто.

Смотрите также
Андре Уорд
Промоутер: боксер Уорд пытается избежать боя-реванша с Ковалевым

"Передо мной встал вопрос о том, завершить карьеру или провести еще один бой. Есть только один бой, который меня интересует, - реванш с Ковалевым. Если он состоится, то он пройдет для него тяжелее первого поединка", - сказал Уорд.

32-летний Уорд также отметил, что может попробовать себя на спортивном телевидении, если завершит карьеру. "Если реванша не будет, хорошо, мне очень нравится заниматься телевещанием, и я все еще являюсь частью этого", - добавил он.

В ноябре Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
4
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
5
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ
6
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
7
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон приведен к присяге
Темы дня
Реклама