Российская биатлонистка Егорова завоевала бронзу в спринте на Универсиаде

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Анастасия Егорова завоевала бронзовую медаль в спринте на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 22 минуты и 19,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Победительницей стала хозяйка соревнований Галина Вишневская (21.43,1; один промах), второе место осталось за Яной Бондарь из Украины (отставание 22,8 секунды; два промаха).

Универсиада завершится 8 февраля.