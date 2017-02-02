Российская биатлонистка Егорова завоевала бронзу в спринте на Универсиаде

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Анастасия Егорова завоевала бронзовую медаль в спринте на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 22 минуты и 19,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Победительницей стала хозяйка соревнований Галина Вишневская (21.43,1; один промах), второе место осталось за Яной Бондарь из Украины (отставание 22,8 секунды; два промаха).
Универсиада завершится 8 февраля.