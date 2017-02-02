Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужская сборная России по керлингу проиграла шведам на Универсиаде

Спорт
2 февраля, 8:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Российская команда делит седьмое место со сборными Японии и США
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Швеции со счетом 6:11 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов. На первом этапе соревнований проходит круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. После пяти игр россияне делят седьмое место с командами Японии и США, одержав две победы.

В вечерней сессии сборная России встретится с командой Норвегии.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2017
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
2
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
3
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
4
Альтернативные допинг-тесты Поветкина дали отрицательный результат
5
СМИ: Порошенко намерен провести референдум по вступлению Украины в НАТО
6
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
7
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
Темы дня
Реклама