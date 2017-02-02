Мужская сборная России по керлингу проиграла шведам на Универсиаде

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Швеции со счетом 6:11 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов. На первом этапе соревнований проходит круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. После пяти игр россияне делят седьмое место с командами Японии и США, одержав две победы.
В вечерней сессии сборная России встретится с командой Норвегии.
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.