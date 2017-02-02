Фристайлисты Шимбуев и Первушина завоевали серебро в могуле на Универсиаде

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Первушина завоевала серебряную медаль в женских соревнованиях по могулу на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Она набрала 62,13 балла.

Выиграла соревнования представительница Казахстана Юлия Галышева (73,80), третьей стала австрийка Катарина Рамзауер (52,05).

В соревнованиях по могулу среди юношей серебро сборной России принес Сергей Шимбуев. Он набрал 79,11 балла. Победителем стал Дмитрий Рейкхерд из Казахстана (79,11). Тройку призеров замкнул его соотечественник Павел Колмаков (76,95).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко