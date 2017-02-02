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Быстрый лед Медео помог конькобежке Качуркиной выиграть вторую медаль Универсиады

Спорт
2 февраля, 11:09 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Россиянка отметила, что 500-метровка, где она выиграла бронзу, - не ее дистанция
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АЛМА-АТА, 2 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Идеальная погода и быстрый лед катка Медео помогли в четверг российской конькобежке Александре Качуркиной завоевать вторую медаль зимней Универсиады. Об этом сообщила ТАСС Качуркина.

31 января Качуркиной не было равных на 1500-метровке. 2 февраля на дистанции втрое короче уральская студентка выиграла бронзу.

"Пятисотметровка - это не моя дистанция, поэтому мне здесь было сложней бороться за медали, чем на дистанции 1500 метров, где я стала первой, - заметила Качуркина. - Мне не хватает быстрого разгона, чтобы пробежать круг с меньшим временем. Но, тем не менее, я установила личный рекорд. Возможно, это случилось потому, что сегодня были практически идеальные условия - лед, погода".

"Теперь я настраиваюсь на то, чтобы победить на 1000-метровке. Усталость накапливается, но я буду стараться", - призналась собеседница ТАСС.

Женские забеги на 1000 метров пройдут в субботу, 4 февраля.

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