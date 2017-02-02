Биатлонист Сучилов стал победителем в спринте на Универсиаде

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Семен Сучилов выиграл спринт на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Он показал время 27 минут 02,3 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Вторым стал еще один представитель России Дмитрий Иванов (отставание 21,8 секунды; без промахов). Бронза у казахстанского биатлониста Романа Еремина (+22,3; два промаха).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко