Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Биатлонист Сучилов стал победителем в спринте на Универсиаде

Спорт
2 февраля, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Вторым стал также россиянин Дмитрий Иванов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Семен Сучилов выиграл спринт на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Он показал время 27 минут 02,3 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Вторым стал еще один представитель России Дмитрий Иванов (отставание 21,8 секунды; без промахов). Бронза у казахстанского биатлониста Романа Еремина (+22,3; два промаха).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2017
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Женщина погибла на серой ветке метро Москвы, упав под поезд
2
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
3
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
4
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP
7
В МИД РФ отмечают настрой на деловую работу с сотрудниками Трампа
Темы дня
Реклама