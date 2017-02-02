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Сборная России сыграет с командой Турции в первом матче ЧЕ по баскетболу

Спорт
2 февраля, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Турнир пройдет 31 августа по 17 сентября в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии
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Баскетболист сборной России Сергей Моня

Баскетболист сборной России Сергей Моня

© EPA/GEORGI LICOVSKI, архив

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу сыграет с командой Турции в своем первом матче на чемпионате Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

В четверг ФИБА утвердила расписание матчей турнира. Чемпионат континента пройдет с 31 августа по 17 сентября, матчи группового этапа состоятся в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии.

Россияне первый матч проведут 1 сентября против турков, 2 сентября сыграют с сербами, 4-го - с бельгийцами, 5-го - с латвийцами, завершат групповой раунд матчем с командой Великобритании 7 сентября.

В плей-офф выйдут по четыре команды из каждой группы. Все матчи на выбывание пройдут в Турции.

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