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Сборные Швеции и Германии установили рекорд результативности ЧМ по хоккею с мячом

Спорт
2 февраля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В матче 1/4 финала шведы переиграли немецкую команду со счетом 34:6
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© EPA/JANERIK HENRIKSSON

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Германии со счетом 34:6 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.

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Отчетный матч стал самым результативным в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом, прежний рекорд был установлен в 2014 году, когда сборные Швеции и Белоруссии сыграли со счетом 33:5 в четвертьфинале чемпионата мира.

Ранее в полуфинал вышли норвежцы, обыгравшие в овертайме команду Казахстана (5:4), и финны, победившие команду США - 15:1.

Позже четвертьфинальную встречу проведет сборная России, которая сыграет с командой Белоруссии. Матч начнется в 21:00 мск.

Полуфинальные встречи состоятся 4 февраля. Турнир завершится 5 февраля.

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