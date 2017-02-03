Сборная Камеруна сыграет с командой Египта в финале Кубка Африки

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная Камеруна обыграла команду Ганы со счетом 2:0 в полуфинале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Габоне.

Мячи забили Майкл Нгаду-Нгаджуй (72-я минута) и Кристиан Мутанг (90).

Соперником сборной Камеруна по финалу станет команда Египта, которая ранее в серии пенальти обыграла команду Буркина-Фасо.

Финал турнира пройдет 5 февраля.