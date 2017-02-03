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Биатлонный центр построят на Сахалине к осени 2017 года

Спорт
3 февраля, 6:19 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
По словам губернатора области Олега Кожемяко, строящийся объект должен принять тренировочный сбор команды России перед Олимпиадой в Пхенчхане
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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

© Владимир Смирнов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Второй на Дальнем Востоке лыжно-биатлонный комплекс построят на Сахалине к осени 2017 года. Планируется, что национальная сборная России будет готовиться на данном объекте к зимним Олимпийским играм 2018 года, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Первая очередь лыжно-биатлонного комплекса, строительство которого началось в мае прошлого года, будет включать в себя стрельбище, штрафной круг и стадион. Протяженность лыжных трасс для конькового и классического хода составит около восьми километров. Все они будут сертифицированы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с момента начала работ подрядчик выполнил вертикальную планировку трасс, разбивку территории под строящиеся объекты. Сейчас здесь в две смены ведутся работы по перемещению грунта. На стрельбище уже залит фундамент под опоры освещения и идет строительство стартовой площадки. Вдоль будущих трасс установлены все опоры освещения, однако отмечается отставание от графика.

"Задача стоит серьезная - встретить здесь нашу олимпийскую сборную, чтобы она смогла подготовиться к Играм 2018 года, которые пройдут в Республике Корее. Чтобы ее решить, подрядная компания должна увеличить темпы производства работ, привлечь, если потребуется, субподрядные организации", - заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Как сообщили ТАСС в Министерстве спорта и молодежной политики области, на строительство центра в 2017 году в областном бюджете предусмотрено 366,6 млн рублей, из федерального - 190 млн рублей. Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

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