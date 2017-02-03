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Футболист Сергей Брызгалов подписал контракт с "Анжи"Спорт 3 февраля, 10:05
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Защитник Сергей Брызгалов подписал контракт с махачкалинским футбольным клубом "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Срок соглашения с 24-летним игроком - один год.
В четверг "Терек" объявил о расторжении контракта с Брызгаловым. В текущем сезоне футболист провел четыре матча в чемпионате России за грозненский клуб.
Ранее Брызгалов выступал за раменский "Сатурн", московские "Спартак" и "Спартак-2". В составе красно-белых становился серебряным призером чемпионата России сезона-2011/12.