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Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Спорт
3 февраля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Первое место занял Сергей Корастылев, второе - Дмитрий Иванов, третье - Семен Сучилов
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Соревнования биатлонистов на Универсиаде

Соревнования биатлонистов на Универсиаде

© almaty2017.com

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты сборной России заняли весь пьедестал по итогам гонки преследования на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Победу одержал Сергей Корастылев, преодолевший дистанцию в 12,5 км за 32 минуты и 8,3 секунды и не допустивший промахов на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Дмитрий Иванов (отставание 10,9 секунды; три промаха), тройку призеров замкнул Семен Сучилов (+18,6; два промаха).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
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 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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