Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты сборной России заняли весь пьедестал по итогам гонки преследования на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Победу одержал Сергей Корастылев, преодолевший дистанцию в 12,5 км за 32 минуты и 8,3 секунды и не допустивший промахов на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Дмитрий Иванов (отставание 10,9 секунды; три промаха), тройку призеров замкнул Семен Сучилов (+18,6; два промаха).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко