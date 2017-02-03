Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты сборной России заняли весь пьедестал по итогам гонки преследования на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
Победу одержал Сергей Корастылев, преодолевший дистанцию в 12,5 км за 32 минуты и 8,3 секунды и не допустивший промахов на четырех огневых рубежах.
Второе место занял Дмитрий Иванов (отставание 10,9 секунды; три промаха), тройку призеров замкнул Семен Сучилов (+18,6; два промаха).
Универсиада завершится 8 февраля.
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