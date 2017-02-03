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Россияне Шимбуев и Безгодова завоевали серебро Универсиады в параллельном могуле

Спорт
3 февраля, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Победителями стали Дмитрий Рейкхерд и Юлия Галышева из Казахстана
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты Сергей Шимбуев и Елизавета Безгодова завоевали серебряные медали в параллельном могуле на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Шимбуев в финальном заезде уступил Дмитрию Рейкхерду из Казахстана. В малом финале другой казахский спортсмен Павел Колмаков опередил россиянина Евгения Гедровича и завоевал бронзу.

Елизавета Безгодова в заезде за золото проиграла хозяйке соревнований Юлии Галышевой. Третьей стала австрийка Катарина Рамзауэр.

Универсиада завершится 8 февраля.

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