Россияне Шимбуев и Безгодова завоевали серебро Универсиады в параллельном могуле

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты Сергей Шимбуев и Елизавета Безгодова завоевали серебряные медали в параллельном могуле на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
Шимбуев в финальном заезде уступил Дмитрию Рейкхерду из Казахстана. В малом финале другой казахский спортсмен Павел Колмаков опередил россиянина Евгения Гедровича и завоевал бронзу.
Елизавета Безгодова в заезде за золото проиграла хозяйке соревнований Юлии Галышевой. Третьей стала австрийка Катарина Рамзауэр.
Универсиада завершится 8 февраля.