Теннисистка Вихлянцева без борьбы вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева без борьбы вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (ВТА), который проходит в Санкт-Петербурге.

Соперница россиянки первая "ракетка" турнира румынка Симона Халеп отказалась выйти на матч 1/4 финала из-за травмы.

Получившая "уайлд-кард" (специальное приглашение) Вихлянцева в полуфинале сыграет с победительницей встречи Кристина Младенович (Франция) - Роберта Винчи (шестой "посев", Италия).

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.