Теннисистка Вихлянцева без борьбы вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева без борьбы вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (ВТА), который проходит в Санкт-Петербурге.
Соперница россиянки первая "ракетка" турнира румынка Симона Халеп отказалась выйти на матч 1/4 финала из-за травмы.
Получившая "уайлд-кард" (специальное приглашение) Вихлянцева в полуфинале сыграет с победительницей встречи Кристина Младенович (Франция) - Роберта Винчи (шестой "посев", Италия).
Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.