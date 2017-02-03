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Теннисистка Вихлянцева без борьбы вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Спорт
3 февраля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Соперница россиянки румынка Симона Халеп не вышла на матч 1/4 финала из-за травмы
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Наталья Вихлянцева

Наталья Вихлянцева

©  EPA/JULIAN SMITH

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева без борьбы вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (ВТА), который проходит в Санкт-Петербурге.

Соперница россиянки первая "ракетка" турнира румынка Симона Халеп отказалась выйти на матч 1/4 финала из-за травмы.

Получившая "уайлд-кард" (специальное приглашение) Вихлянцева в полуфинале сыграет с победительницей встречи Кристина Младенович (Франция) - Роберта Винчи (шестой "посев", Италия).

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.

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