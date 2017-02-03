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Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода

Спорт
3 февраля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Украинца уже сняли с "Тура Дубая", он принес свои извинения немецкому спринтеру, но он их не принял
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Марсель Киттель после третьего этапа "Тура Дубая"

Марсель Киттель после третьего этапа "Тура Дубая"

© EPA/MATTEO BAZZI

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Немец Марсель Киттель из команды Quick-Step попросил Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировать на полгода украинца Андрея Гривко из "Астаны", ударившего его во время третьего этапа многодневки "Тур Дубая". Об этом сообщает Сyclingnews.

По версии Киттеля, он несколько раз толкнул Гривко, "не отрывая рук от руля", когда велогонщики боролись за позицию. Украинец в ответ якобы ударил немецкого велогонщика. По словам Гривко, он пытался оттолкнуть напирающего соперника. Позже команда "Астана" принесла Киттелю извинения, но немец их не принял.

Затем Гривко был дисквалифицирован с "Тура Дубая", но Киттель попросил UCI отстранить украинского спортсмена от велогонок на полгода.

"Я говорил с ним после той гонки, но не буду об этом рассказывать, - сообщил Киттель. - Возможно, он должен быть дисквалифицирован на полгода. Это большое разочарование для велоспорта, его команды, спонсоров и этой гонки".

Киттель является лидером генеральной классификацию "Тура Дубая", одержав две победы на трех этапах.

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