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Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть сдан раньше срока

Спорт
3 февраля, 13:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев
Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен ходом реконструкции Центрального стадиона
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Темпы реконструкции стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года могут позволить сдать объект с опережением графика. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ и глава координационного совета ЧМ-2018 Виталий Мутко.

Заместитель председателя правительства прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Сначала он осмотрел аэропорт "Кольцово", затем посетил площадку реконструируемого Центрального стадиона.

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"Я очень удовлетворен ходом реконструкции Центрального стадиона. Очень высокая культура производства, идут с опережением графика. Уже установлена кровля стадиона, закрыт контур, все инженерные системы заведены, внутри идет отделка, бетонные работы практически завершены, входные группы монтируются. Здесь все идет по графику, в мае-июне будм выходить на засеивание газона", - рассказал Мутко.

"Не хочется забегать вперед, но такими темпами стадион будет сдан с опережением", - считает он.

Реконструкция Центрального стадиона в Екатеринбурге стартовала 7 октября 2015 года. Современная арена строится на месте стадиона, открытого в 1956 году. Согласно проекту, сохранен исторический фасад здания, который официально признан объектом культурного наследия как пример общественного спортивного сооружения середины XX века, выполненного в формах советской неоклассики.

На время ЧМ-2018 стадион будет носить название "Екатеринбург-Арена". Он сможет принять 35 тысяч болельщиков. В соответствии с графиком строительство должно быть закончено до 31 декабря 2017 года.

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