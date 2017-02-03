Российский боксер Дмитрий Чудинов оказался легче Паппа накануне боя

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов оказался легче своего соперника венгра Золтана Паппа в преддверии поединка. Чудинов показал вес 76,5 кг, Папп - 80 кг.

Поединок пройдет 4 февраля в Москве в рамках матчевой встречи Всемирной серии бокса между командами "Патриот Боксинг" и "Астана Арланс".

Ранее сообщалось, что соперником россиянина может стать венгр Атилла Корос, однако он встретится в тот же день с другим россиянином - Владимиром Шишкиным.

В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

На счету Паппа 14 побед (10 нокаутом), три поражения и одна ничья.