Российский боксер Дмитрий Чудинов оказался легче Паппа накануне боя

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов оказался легче своего соперника венгра Золтана Паппа в преддверии поединка. Чудинов показал вес 76,5 кг, Папп - 80 кг.
Поединок пройдет 4 февраля в Москве в рамках матчевой встречи Всемирной серии бокса между командами "Патриот Боксинг" и "Астана Арланс".
Ранее сообщалось, что соперником россиянина может стать венгр Атилла Корос, однако он встретится в тот же день с другим россиянином - Владимиром Шишкиным.
В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.
На счету Паппа 14 побед (10 нокаутом), три поражения и одна ничья.