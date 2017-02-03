Веснина проиграла Цибулковой в 1/4 финала турнира WTA в Петербурге

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.
В четвертьфинале россиянка, "посеянная" на турнире под пятым номером, уступила словачке Доминике Цибулковой (2) со счетом 3:6, 3:6.
В полуфинале Цибулкова сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) - Светлана Кузнецова (Россия).
Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.