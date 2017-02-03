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Мужская сборная РФ сыграет в Петербурге и Казани в рамках подготовки к Евробаскету-2017

Спорт
3 февраля, 14:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Турнир в Петербурге пройдут 4-6 августа, в Казани - 11-13 августа
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© ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России по баскетболу сыграет в Санкт-Петербурге и Казани в рамках подготовки к чемпионату Европы 2017 года. Об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Мужская сборная примет участие турнире в Петербурге с 4 по 6 августа. Сыграют команды России, Финляндии и Израиля. Турнир будет посвящен Кондрашину и Белову и должен стать ежегодным, - сказал Кириленко. - А с 11 по 13 августа пройдет турнир между сборными России, Венгрии, Исландии и Германии".

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