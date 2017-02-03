РФБ заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских команд

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских сборных команд. Об этом сообщил журналистам президент РФБ Андрей Кириленко.

"Конечно, нам было бы приятно провести Кубок мира среди мужских команд, и я бы хотел, чтобы такой турнир был проведен в России. Если будет возможность, то будем бороться за это право. Сейчас все находится на сыром этапе. Плюс для этого надо много одобрений, включая Министерство спорта", - сказал Кириленко.

"На данный момент готовим заявку на проведение чемпионата Европы 2019 года среди женщин. Два города - Курск и Екатеринбург - способны провести турнир на высочайшем уровне. Россия никогда не принимала крупных баскетбольных турниров и это упущение", - подчеркнул президент РФБ.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение, что в дальнейшем все чемпионаты мира будут носить название "Кубок мира".

Ни Россия, ни СССР ни разу в истории не принимали мужской чемпионат мира по баскетболу. Сборная СССР трижды побеждала на мировом первенстве (1967, 1974, 1982), команда России - никогда.

Ближайший Кубок мира будет разыгран в Китае в 2019 году. Страна-хозяйка турнира 2023 года еще неизвестна, она будет выбрана в конце 2017-го. Ранее сообщалось, что РФБ планирует подать заявку на проведение Кубка мира в 2023 году. Помимо России, на ЧМ-2023 намерены претендовать Австралия, Аргентина, Германия, Гонконг, Израиль, Польша, Сербия, Турция, Филиппины и Япония.