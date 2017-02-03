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Трефилов считает неудачным выступление женской сборной России по гандболу на ЧЕ

Спорт
3 февраля, 15:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Олимпийские чемпионки 2016 года на первенстве Европы заняли седьмое место
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Евгений Трефилов

Евгений Трефилов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы. Такое мнение на заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР) высказал главный тренер команды Евгений Трефилов.

Российская команда, завоевавшая золото Олимпийских игр - 2016, заняла на первенстве Европы седьмое место.

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"После выступления на Олимпиаде поставили высокие задачи для сборной и на чемпионате Европы. Были поставлены максимальные задачи, но, к сожалению, они не были выполнены. После Олимпиады изменился тренерский состав наполовину, у нас закончили выступление за сборную семь человек, травмированы были трое. Были введены молодые игроки, но и они не помогли", - сказал Трефилов.

"Считаю выступление команды на чемпионат Европы неудачным. Причины в том, что мы практически не имели учебно-тренировочных мероприятий, которых было достаточно перед Играми. Считаю количество отведенных на подготовку молодых игроков недостаточным, хотя за большинство игр можно было цепляться", - добавил специалист.

Седьмое место не позволило сборной России напрямую отобраться на чемпионат мира. Команда примет участие в стыковых матчах со сборной Польши. Первенство мира состоится в Германии 1-17 декабря.

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