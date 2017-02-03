Трефилов считает неудачным выступление женской сборной России по гандболу на ЧЕ

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы. Такое мнение на заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР) высказал главный тренер команды Евгений Трефилов.

Российская команда, завоевавшая золото Олимпийских игр - 2016, заняла на первенстве Европы седьмое место.

"После выступления на Олимпиаде поставили высокие задачи для сборной и на чемпионате Европы. Были поставлены максимальные задачи, но, к сожалению, они не были выполнены. После Олимпиады изменился тренерский состав наполовину, у нас закончили выступление за сборную семь человек, травмированы были трое. Были введены молодые игроки, но и они не помогли", - сказал Трефилов.

"Считаю выступление команды на чемпионат Европы неудачным. Причины в том, что мы практически не имели учебно-тренировочных мероприятий, которых было достаточно перед Играми. Считаю количество отведенных на подготовку молодых игроков недостаточным, хотя за большинство игр можно было цепляться", - добавил специалист.

Седьмое место не позволило сборной России напрямую отобраться на чемпионат мира. Команда примет участие в стыковых матчах со сборной Польши. Первенство мира состоится в Германии 1-17 декабря.