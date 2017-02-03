Российские хоккеисты разгромили японцев в матче Универсиады со счетом 14:0

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею разгромила команду Японии со счетом 14:0 в третьем матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Заброшенными шайбами отметились Иван Иванов (3, 20-я минуты), Вадим Шутов (4, 60), Андрей Алексеев (14, 51, 57), Дмитрий Кириллов (16), Михаил Орлов (24, 52), Роман Таталин (44, 51), Андрей Ерофеев (60) и Никита Сироткин (60).

Российская команда набрала девять очков и обеспечила себе выход в 1/4 финала соревнований с первого места в группе. Ранее россияне оказались сильнее южнокорейцев (14:0) и латвийцев (7:1).

Соперник российской команды по 1/4 финала определится позднее.

Соревнования завершатся 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко