Российские хоккеисты разгромили японцев в матче Универсиады со счетом 14:0

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею разгромила команду Японии со счетом 14:0 в третьем матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
Заброшенными шайбами отметились Иван Иванов (3, 20-я минуты), Вадим Шутов (4, 60), Андрей Алексеев (14, 51, 57), Дмитрий Кириллов (16), Михаил Орлов (24, 52), Роман Таталин (44, 51), Андрей Ерофеев (60) и Никита Сироткин (60).
Российская команда набрала девять очков и обеспечила себе выход в 1/4 финала соревнований с первого места в группе. Ранее россияне оказались сильнее южнокорейцев (14:0) и латвийцев (7:1).
Соперник российской команды по 1/4 финала определится позднее.
Соревнования завершатся 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко