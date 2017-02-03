Российские спортсмены завоевали семь медалей в пятый день Универсиады

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали семь медалей - одну золотую, четыре серебряных и две бронзовых - в пятый соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

Всего в пятый день было разыграно восемь комплектов наград.

В составе российской сборной обладателем золота стал биатлонист Сергей Корастылев, выигравший гонку преследования, в которой российские спортсмены заняли весь пьедестал. Серебряным призером стал Дмитрий Иванов, бронзовым - Семен Сучилов. Также обладателем серебра в гонке преследования стала биатлонистка Ольга Шестерикова, второе место заняли фристайлисты Сергей Шимбуев и Елизавета Безгодова. Еще одна бронзовая медаль на счету биатлонистки Ларисы Куклиной.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 40 наград - 15 золотых, 17 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (8-2-8), на третьем - сборная Японии (3-8-5).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко