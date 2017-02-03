Младенович сыграет с Вихлянцевой в полуфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге

Четверо человек пострадали в ДТП с такси на трассе Пермь - ЕкатеринбургНовости Урала 3 февраля, 16:32
Российский биатлонист Волков стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в СловакииСпорт 3 февраля, 16:24
Лукашенко: Белоруссия имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2021 по хоккеюСпорт 3 февраля, 16:20
Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболуСпорт 3 февраля, 16:19
Мутко: натурализации в погоне за результатом в российском футболе не будетСпорт 3 февраля, 16:17
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в БудапештеМеждународная панорама 3 февраля, 16:15
Младенович сыграет с Вихлянцевой в полуфинале турнира WTA в Санкт-ПетербургеСпорт 3 февраля, 16:08
Мутко: Екатеринбург уже располагает необходимым количеством гостиниц к ЧМ-2018Спорт 3 февраля, 16:03
Москвич просит суд взыскать с Burger King 200 тыс. рублей за рекламу наггетсовОбщество 3 февраля, 15:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Француженка Кристина Младенович пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге, где встретится с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
Француженка в матче 1/4 финала оказалась сильнее шестой "ракетки" турнира итальянки Роберты Винчи со счетом 6:1, 6:4.
В субботу в полуфинале соревнований Младенович встретится c получившей "уайлд-кард" (специальное приглашение) Вихлянцевой. Ранее россиянка вышла в полуфинал турнира без борьбы. Ее соперница румынка Симона Халеп отказалась выйти на матч 1/4 финала из-за травмы.
Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.