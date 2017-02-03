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Младенович сыграет с Вихлянцевой в полуфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге

Спорт
3 февраля, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Француженка в матче 1/4 финала обыграла итальянку Роберту Винчи
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Кристина Младенович

Кристина Младенович

© EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Француженка Кристина Младенович пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге, где встретится с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

Француженка в матче 1/4 финала оказалась сильнее шестой "ракетки" турнира итальянки Роберты Винчи со счетом 6:1, 6:4.

В субботу в полуфинале соревнований Младенович встретится c получившей "уайлд-кард" (специальное приглашение) Вихлянцевой. Ранее россиянка вышла в полуфинал турнира без борьбы. Ее соперница румынка Симона Халеп отказалась выйти на матч 1/4 финала из-за травмы.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.

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