Младенович сыграет с Вихлянцевой в полуфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Француженка Кристина Младенович пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге, где встретится с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

Француженка в матче 1/4 финала оказалась сильнее шестой "ракетки" турнира итальянки Роберты Винчи со счетом 6:1, 6:4.

В субботу в полуфинале соревнований Младенович встретится c получившей "уайлд-кард" (специальное приглашение) Вихлянцевой. Ранее россиянка вышла в полуфинал турнира без борьбы. Ее соперница румынка Симона Халеп отказалась выйти на матч 1/4 финала из-за травмы.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.