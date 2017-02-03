Сборные России по академической гребле будут готовиться к сезону в Греции и Македонии

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Сборные России по академической гребле разных возрастов проведут подготовительные сборы к сезону в Греции, Македонии и Азербайджане. Об этом в ходе первого всероссийского тренерского семинара сообщил главный тренер национальных команд Николай Спинев.

"Январские сборы прошли в подмосковных Бронницах. Далее сборные будут разделены, основной состав команды отправится в Грецию, юношеская сборная поедет впервые в Македонию вместо Краснодара. Также запланирован сбор и в Азербайджане", - сказал Спинев.

Первый всероссийский семинар проходит в Москве в Училище олимпийского резерва №2.