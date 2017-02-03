Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд признал банкротом нижегородский футбольный клуб "Волга"

Спорт
3 февраля, 16:42 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 3, февраля. /ТАСС
Клуб был расформирован в июне 2016 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Нижегородской области признал несостоятельным футбольный клуб "Волга" из Нижнего Новгорода по иску коммерческой организации и взыскал с него около 10 млн рублей в пользу должника. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Решением суда в отношении Ассоциации "Футбольный клуб "Волга" (Нижний Новгород) прекращена процедура наблюдения. Клуб признан несостоятельным (банкротом)", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что решение вынесено по иску организации "Сапфир", в пользу которой с "Волги" будет взыскано около 10 млн рублей. Суд также постановил открыть конкурсное производство в отношении имущества должника - клуба "Волга", сроком на шесть месяцев.

В июне 2016 года "Волга" был расформирована. Решение связано с невозможностью обеспечить деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010-2011 годах предыдущим руководством клуба.

В сентябре 2016 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК "Волга". С иском о взыскании многомилионных долгов к команде обратились несколько организаций.

В октябре стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) обратился к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву с просьбой помочь выплатить долги четверым игрокам клуба, а также бывшему тренеру Андрею Талалаеву на общую сумму около 10 млн рублей. В правительстве области заявили, что сделают все возможное, чтобы разобраться с долгами "Волги". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
5
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
6
НАТО опровергла сообщения о разговоре Столтенберга с российскими пранкерами
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама