Суд признал банкротом нижегородский футбольный клуб "Волга"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Нижегородской области признал несостоятельным футбольный клуб "Волга" из Нижнего Новгорода по иску коммерческой организации и взыскал с него около 10 млн рублей в пользу должника. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Решением суда в отношении Ассоциации "Футбольный клуб "Волга" (Нижний Новгород) прекращена процедура наблюдения. Клуб признан несостоятельным (банкротом)", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что решение вынесено по иску организации "Сапфир", в пользу которой с "Волги" будет взыскано около 10 млн рублей. Суд также постановил открыть конкурсное производство в отношении имущества должника - клуба "Волга", сроком на шесть месяцев.

В июне 2016 года "Волга" был расформирована. Решение связано с невозможностью обеспечить деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010-2011 годах предыдущим руководством клуба.

В сентябре 2016 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК "Волга". С иском о взыскании многомилионных долгов к команде обратились несколько организаций.

В октябре стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) обратился к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву с просьбой помочь выплатить долги четверым игрокам клуба, а также бывшему тренеру Андрею Талалаеву на общую сумму около 10 млн рублей. В правительстве области заявили, что сделают все возможное, чтобы разобраться с долгами "Волги".