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Женская сборная России по керлингу проиграла команде Германии на Универсиаде

Спорт
3 февраля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
После восьми игр россиянки с пятью победами в активе делят четвертое место с командой Швеции
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© almaty2017.com, архив

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки проиграли команде Германии со счетом 6:8 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова. На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф.

После восьми игр сборная России с пятью победами в активе делит четвертое место с командой Швеции.

В заключительном матче группового этапа 4 февраля россиянки встретятся со сборной Швейцарии.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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