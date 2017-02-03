Женская сборная России по керлингу проиграла команде Германии на Универсиаде

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки проиграли команде Германии со счетом 6:8 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова. На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф.

После восьми игр сборная России с пятью победами в активе делит четвертое место с командой Швеции.

В заключительном матче группового этапа 4 февраля россиянки встретятся со сборной Швейцарии.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко