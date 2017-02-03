Женская сборная России по керлингу проиграла команде Германии на Универсиаде

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки проиграли команде Германии со счетом 6:8 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова. На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф.
После восьми игр сборная России с пятью победами в активе делит четвертое место с командой Швеции.
В заключительном матче группового этапа 4 февраля россиянки встретятся со сборной Швейцарии.
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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